140 votos habilitan la avanzada minera en áreas periglaciares protegidas por ley

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La iniciativa recorta las áreas de exclusión para la industria extractiva y transfiere el control a las provincias. La oposición busca acorralar al oficialismo exigiendo explicaciones al jefe de Gabinete por su situación patrimonial y los créditos preferenciales del Banco Nación.

La Cámara de Diputados se encamina a sancionar este miércoles a las 15 horas la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. El bloque de La Libertad Avanza proyecta reunir 140 votos para habilitar la explotación económica en zonas periglaciares y licuar la presión sobre el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El dictamen de mayoría impulsado en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales aglutina un respaldo heterogéneo. El oficialismo cerró filas con el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, sumando además votos de Unión por la Patria y Provincias Unidas.

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La normativa vigente desde 2010 resguarda bajo prohibición absoluta toda formación periglaciar compuesta por hielo, roca y sedimentos. El nuevo esquema elimina la barrera automática y transfiere a los gobernadores la potestad de decidir qué áreas poseen una función hídrica comprobable para habilitar el extractivismo.

El tratamiento del expediente legislativo acumuló las siguientes maniobras procedimentales:

Aprobación exprés y sin debate profundo en el Senado de la Nación .

. Convocatoria a una audiencia pública dividida en dos jornadas que dejó a miles de inscriptos afuera.

Recepción de ponencias obligatoriamente limitadas a formatos escritos o grabaciones de video.

El debate por el extractivismo funcionará como distracción de la ofensiva contra el funcionario nacional. Bloques opositores, incluidos la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal, exigirán emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, para acelerar los pedidos de interpelación por su escándalo patrimonial.

Un legislador de la oposición advirtió sobre la citación pautada para el próximo 29 de abril en el parlamento. “Es una mochila de plomo para el Gobierno. En algún momento Javier Milei debería darse cuenta de que no puede sostener más a un tipo que no pudo ni siquiera afanar con disimulo”, sentenció.

La embestida en el recinto incluirá denuncias por los créditos hipotecarios a tasa preferencial entregados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas. A la par, los bloques opositores presionarán para forzar la actividad de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Los diputados Eduardo Valdés, Juan Marino y Esteban Paulón presentaron proyectos paralizados en esa comisión. Las iniciativas exigen declarar la neutralidad de Argentina frente a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. (Agencia OPI Santa Cruz)