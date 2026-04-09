Chubut pagará salarios y jubilaciones el próximo viernes 10

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(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut anunció este martes que el próximo viernes 10 de abril se acreditarán los haberes jubilatorios y el sábado 11 de abril será el turno de los salarios de los trabajadores estatales.

Así lo señaló el Ministerio de Economía de Chubut y se informó que la erogación supera los $148.000 millones.

Luego del fin de semana largo, el gobierno que conduce Ignacio Torres aseguró “el jueves 9 de abril se efectuará el depósito para los agentes pasivos, mientras que el viernes 10 se acreditarán los sueldos de los empleados en actividad”.

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Los jubilados y pensionados provinciales podrán disponer de sus haberes a partir del viernes 10, tanto por la red de cajeros automáticos como en las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut.

En tanto, los trabajadores activos tendrán depositados sus salarios el viernes y podrán retirarlos desde el sábado 11 mediante cajeros automáticos de la entidad bancaria provincial. (Agencia OPI Chubut)