Piden informe por emergencia costera en Chubut

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(OPI Chubut) – Los diputados del bloque Chubut Unido, Sergio González y Mariela Tamame presentaron un pedido de informe dirigido al gobierno que conduce Ignacio Torres para conocer en detalle los alcances de la emergencia costera.

A través de la Ley XVII N°155 se declaró la emergencia costera y la administración provincial contó con herramientas excepcionales para reasignar partidas, contratar de forma directa y priorizar obras en la costa atlántica por marejadas de distinta intensidad.

La emergencia venció y el gobierno decidió no solicitar la prórroga por lo cual los legisladores piden informes para conocer las acciones realizadas durante su vigencia y cuáles son las previsiones para la zona costera.

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“La emergencia se terminó, pero los problemas siguen frente al avance del mar, el deterioro de la costa y la falta de respuestas claras”, señalaron los legisladores quienes pidieron información sobre qué obras se ejecutaron, cuáles están en marcha y cuál es el plan a futuro. (Agencia OPI Chubut)