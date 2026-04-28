SUTAP cuestiona la intervención portuaria en Ushuaia

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(OPI Tdf) – La intervención utiliza ingresos de una temporada planificada hace 24 meses y evita el pago de servicios básicos. Los fondos destinados a infraestructura ahora financian la operatividad corriente de la gestión.



La intervención del Puerto de Tierra del Fuego enfrenta denuncias por irregularidades en el manejo de fondos públicos y falta de transparencia operativa. Daniela Almada, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), aseguró este martes que la gestión actual simula una eficiencia económica mientras la Dirección Provincial de Puertos absorbe los costos de energía, agua y sueldos.

Almada desarmó el discurso oficial de ahorro al revelar que la administración interventora elude el pago de insumos básicos y remuneraciones. “Cualquiera va a tener ahorro si no tiene gastos“, sostuvo la dirigente. La representante gremial detalló que la gestión actual no afronta facturas de energía eléctrica ni suministro de agua potable en las instalaciones.

Estas erogaciones recaen sobre la Dirección Provincial de Puertos, organismo que también asume el pago de los salarios del personal. La dirigente denunció el vaciamiento de partidas destinadas a infraestructura, ya que el Gobierno desvió fondos de obras públicas portuarias para cubrir los sueldos que la intervención no paga por su cuenta.

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El flujo de divisas actual responde a una programación logística de hace 24 meses. La intervención asumió el control en el pico de la temporada alta y se adjudicó ingresos por arribos de grandes embarcaciones que ya estaban pactados. Almada remarcó que las gestiones para atraer estos buques ocurrieron dos años antes de la llegada de los interventores.

La estructura laboral también genera sospechas en el sector gremial. El puerto incorporó técnicos y maquinistas externos provenientes de Buenos Aires. Almada advirtió que estos contratos contradicen el discurso de reducción de personal, pues la base estatal solo cambió de forma administrativa bajo esquemas de contratación similares.

El gremio denunció un bloqueo físico e informativo dentro de las instalaciones del Puerto de Tierra del Fuego. La secretaria de SUTAP afirmó que no poseen acceso a datos oficiales sobre el movimiento interno. Esta opacidad institucional impide conocer con exactitud el destino de la recaudación obtenida durante la presente temporada de cruceros y carga.

Ante la falta de respuestas, SUTAP prepara una presentación judicial para denunciar el manejo de los recursos y la situación de los trabajadores. El equipo legal recopila datos de los afectados para formalizar la demanda a fin de este mes o principios del siguiente. El conflicto escaló a una disputa política que ya involucra a legisladores provinciales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)