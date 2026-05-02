Ordenan a Google devolver cuenta de un juez

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(OPI TdF) – La Justicia Federal falló contra la empresa tecnológica y exigió devolver el acceso pleno al perfil bloqueado. El algoritmo corporativo inhabilitó la cuenta tras detectar información oficial probatoria de una causa penal activa.

La Justicia Federal de la provincia de Tierra del Fuego intimó a la empresa estadounidense Google a restituir la cuenta personal y profesional del camarista penal Andrés Leonelli. La compañía tecnológica internacional suspendió el perfil digital del magistrado luego de generar un reporte automático que vinculó material probatorio legítimo de una causa judicial con contenido ilícito grave.

La plataforma digital multinacional ejecutó la máxima penalidad del sistema sin verificar el contexto real de los archivos almacenados. El camarista penal Andrés Leonelli apuntó contra la falta de análisis humano de la corporación para tomar decisiones que afectan directamente los derechos de los usuarios.

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“Lo que estamos pidiendo es mayor transparencia en los procesos automáticos de la empresa para tomar decisiones que puedan afectar la vida de las personas, como fue mi caso“, sostuvo el magistrado fueguino ante la prensa.

El juez titular detalló el origen exacto del problema informático. “Se hizo un reporte internacional absolutamente infundado, cuando tenían todos los elementos para corroborar que ese material era de una causa”, describió sobre el inicio del conflicto.

La compañía informática ignoró los reclamos administrativos previos del funcionario judicial. Andrés Leonelli explicó que él presentó varios descargos anteriores y la plataforma tecnológica descartó esas defensas de forma deliberada para evitar el costo operativo de la revisión.

“A una empresa corporativa internacional no le interesa procesar el descargo de una persona porque le sale más barato automatizar esos procesos y directamente hacer el reporte”, afirmó el camarista. El funcionario agregó una crítica fulminante al mecanismo de control: “Después es como decir que sea lo que Dios quiera para el ser humano que está del otro lado”.

La resolución formal de la Justicia Federal dictaminó la ausencia total de verificación de datos por parte de Google. El fallo judicial exige reintegrar la cuenta bloqueada y resguardar la totalidad del contenido del usuario original como prueba del abuso informático.

“Lo que la Justicia ordenó es que me reintegren la cuenta que me suspendieron y que resguarden todo su contenido, porque se corroboró con verosimilitud que no hubo un procesamiento lógico o razonable de la información”, señaló el representante judicial.

El magistrado sumó un antecedente administrativo contundente a su favor. La oficina gubernamental de Defensa del Consumidor también emitió una resolución condenatoria previa contra la compañía por vulnerar el derecho de defensa del usuario y romper los propios protocolos de control que la firma publicita globalmente.

El sistema de inteligencia artificial falló de manera grosera al clasificar los documentos. El funcionario remarcó que las empresas tecnológicas aseguran garantizar la intervención humana frente a reportes sensibles para evitar errores de control algorítmico y mitigar daños.

“Ellos aseguran que no hay control algorítmico erróneo porque siempre hay intervención humana. Bueno, acá claramente no existió ningún control humano razonable que pudiera advertir el contexto del material”, reprochó el referente del fuero penal provincial.

Los archivos digitales resguardados contenían pruebas documentales explícitas. El perfil del funcionario alojaba un reporte original, el número de causa correspondiente, documentos en formato PDF explicativos y documentación oficial completa con los sellos del juzgado.

El magistrado almacenaba todo el material probatorio dentro de una carpeta debidamente identificada en la nube corporativa. El usuario incluso notificó al sistema preventivo de la empresa que los archivos formaban parte de su función judicial activa en los tribunales fueguinos.

El conflicto legal expone la matriz de funcionamiento y monetización de las herramientas digitales modernas. Andrés Leonelli apoyó la política de tolerancia cero frente a delitos graves, pero advirtió que la plataforma aplicó la sanción teniendo a disposición todos los elementos legales para descartar el ilícito.

El magistrado vinculó el accionar corporativo directamente con el modelo económico de las grandes empresas tecnológicas. El usuario particular no paga una suscripción directa, pero la compañía obtiene ingresos millonarios comercializando la información personal cautiva en la base de datos privada.

Según los cálculos y datos analizados en el expediente, las corporaciones de internet generan ingresos económicos por 100 dólares anuales por cada usuario activo comercializando el paquete de datos privados. “Para estas empresas es más barato automatizar que analizar, y eso tiene consecuencias directas sobre los derechos de las personas”, sentenció el camarista.

La sanción del algoritmo provocó una serie de problemas cotidianos graves para el titular del juzgado. El conflicto inicial escaló velozmente y detonó una situación institucional incontrolable que afectó la actividad personal y profesional del magistrado. “Lo que viví fue un infierno y no quiero que le pase a nadie más”, expresó sobre el daño psicológico y operativo.

El expediente judicial avanza y el cumplimiento efectivo de la medida cautelar definirá los próximos pasos legales en los tribunales locales. El juez vigila la respuesta formal de la empresa de tecnología para determinar el inicio de una demanda civil multimillonaria posterior.

“Estamos expectantes a ver si la empresa cumple o no. A partir de eso evaluaremos nuevas acciones, incluso una demanda por daños y perjuicios”, adelantó el juez Andrés Leonelli al finalizar su descargo público. (Agencia OPI Tierra del Fuego)