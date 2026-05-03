Taxistas de Comodoro Rivadavia en alerta por la crisis económica

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(OPI Chubut) – Los taxistas de Comodoro Rivadavia pidieron al municipio local la declaración de la emergencia económica y una exención impositiva retroactiva frente a la crítica situación económica que atraviesa el sector ante la caída de demanda y el atraso de las tarifas, sumado al impacto que tiene en el servicio los incrementos de los combustibles.

El referente del sector, Leonardo Farías sostuvo que “los ingresos no alcanzan a cubrir los costos ante la caída del trabajo, el atraso tarifario y la competencia ilegal”.

Mantuvieron un encuentro con integrantes del Concejo Deliberante para abordar en la Comisión de Transporte a quienes “le acercamos una serie de medidas que entendemos son necesarias para poder sostener el trabajo” sostuvo Farías.

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“Hoy el taxista vive con menos de 30 mil pesos por día, incluso 20 mil en algunos casos. A duras penas alcanza para comer y no se paga ni un alquiler” dijo el referente.

Farías dijo que “más de 300 familias están en una situación muy delicada”.

El reclamo del sector es la declaración de la emergencia económica del rubro, acompañada por “la exención de impuestos con carácter retroactivo de hasta 24 meses y desde enero de este año. Sabemos que no es la solución definitiva, pero es la única posibilidad que hoy nos podría dar un poco de aire”.

Farías recordó que las tarifas están atadas a un precio del combustible cuando el litro se encontraba a valores de 800 pesos por litro y hoy supera los 1.900 pesos.

“Muchos compañeros han tenido que dejar de trabajar. Se están devolviendo licencias de remises y taxis. Es una locura que seamos los que más pagamos y los que menos trabajamos”, añadió. (Agencia OPI Chubut)