Avanza la causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

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La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará esta semana testimonios decisivos en los tribunales federales. Pese a la negativa del funcionario ante el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril, la fiscalía rastrea las transacciones inmobiliarias y los viajes familiares de alto costo abonados durante su gestión gubernamental.

El lunes a las 11 horas, Matías Tabar aportará las primeras definiciones ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. El contratista ejecutó las refacciones de la propiedad que el ministro posee en el country Indio Cuá, jurisdicción de Exaltación de la Cruz. Los magistrados buscan determinar la cifra exacta que el integrante del gabinete pagó por renovar la casa adquirida a fines de 2024.

Dos días después, el miércoles, el juzgado escuchará a Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo. Esta mujer integra el grupo de jubiladas prestamistas que posibilitaron la compra-venta del departamento de Adorni ubicado en el barrio porteño de Caballito.

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Los investigadores convocaron a Miano por su rol como articulador principal en la operación de dicho inmueble. Los expedientes señalan que el testigo actuó como nexo societario junto a Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada involucrada en la estructura de financiamiento bajo sospecha.

Los registros recientes abrieron nuevos frentes patrimoniales. El funcionario desembolsó más de 9 millones de pesos en un viaje familiar de corta duración a Bariloche, provincia de Río Negro. Los analistas confirmaron la existencia de más traslados de similares características. Un nuevo declarante, bajo reserva de identidad, testificará próximamente sobre estos movimientos.

Ante las acusaciones formales, el responsable de la mesa de ministros argumenta una defensa estricta. Adorni sostuvo que financió todos sus viajes familiares con fondos propios. El funcionario remarcó la legalidad de su patrimonio y garantizó que el Estado no registra pagos por sus traslados, de acuerdo a las normativas de la Ley de Ética Pública.

Las justificaciones del Ejecutivo chocan con los reportes técnicos preliminares. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) evaluará durante los próximos días múltiples inconsistencias detectadas. Los peritos auditan valores sospechosos que superan ampliamente los ingresos formales del acusado.

El clima de confrontación judicial incluye derivaciones legislativas. El diputado nacional Rodolfo Tailhade exigió explicaciones el pasado miércoles por el uso de autos y custodias oficiales para reuniones personales de la esposa del titular del gabinete. Como respuesta, el ministro adelantó que presentará cargos contra el legislador por presunto espionaje.

Desde la presidencia blindan al funcionario investigado. El Gobierno Nacional refuerza públicamente el respaldo hacia quien ejerce la comunicación y coordinación interna de la administración de Javier Milei. La pauta oficial marca que el ministro retomará las conferencias diarias en la Casa Rosada, tras la reapertura de la sala de periodistas acreditados pautada para este lunes.

Las pericias contables dominarán la agenda de los tribunales durante todo el mes. Los investigadores contrastarán los ingresos formales con las escrituras de compra y los pasajes al exterior emitidos desde diciembre de 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)