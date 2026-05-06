Un motociclista murió al chocar con un auto en Trelew

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(OPI Chubut) – Un joven de unos 25 años murió este martes tras impactar frontalmente la moto que conducía contra un auto en la Ruta Nacional N°3 a la altura del supermercado Maxiconsumo de Trelew.

El joven perdió la vida en el acto ante el fuerte impacto que se produjo entre el vehículo y la moto.

El comisario Diego Correa, jefe de la Seccional Segunda de Trelew, señaló que el accidente se produjo por “una maniobra de adelantamiento habría sido determinante en el desenlace fatal”.

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“El conductor de la motocicleta, a consecuencia del impacto, fallece en el momento”, indicó Correa y sostuvo que “hubo testigos que ven que aparentemente existe un adelantamiento del vehículo y que se produce este impacto”.

El conductor del vehículo marca Subaru, un hombre de 70 años fue trasladado al hospital local de “manera preventiva y se encontraba fuera de peligro”. (Agencia OPI Chubut)