Un motociclista murió al chocar con un auto en Trelew

(OPI Chubut) – Un joven de unos 25 años murió este martes tras impactar frontalmente la moto que conducía contra un auto en la Ruta Nacional N°3 a la altura del supermercado Maxiconsumo de Trelew.
El joven perdió la vida en el acto ante el fuerte impacto que se produjo entre el vehículo y la moto.
El comisario Diego Correa, jefe de la Seccional Segunda de Trelew, señaló que el accidente se produjo por “una maniobra de adelantamiento habría sido determinante en el desenlace fatal”.
“El conductor de la motocicleta, a consecuencia del impacto, fallece en el momento”, indicó Correa y sostuvo que “hubo testigos que ven que aparentemente existe un adelantamiento del vehículo y que se produce este impacto”.
El conductor del vehículo marca Subaru, un hombre de 70 años fue trasladado al hospital local de “manera preventiva y se encontraba fuera de peligro”. (Agencia OPI Chubut)