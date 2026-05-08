El gobernador echó al ministro de Trabajo por presuntos cobros simultáneos de sueldo

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El gobernador Claudio Vidal echó este viernes al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata por el presunto cobro simultáneo de sueldos.

La desvinculación de Mata la informó el propio Vidal mediante redes sociales al señalar que “como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia”.

La medida la adoptó tras la difusión de documentación vinculada a “presuntos cobros simultáneos de salarios” entre la actividad pública y privada, con ingresos provenientes de una empresa energética y su actividad previa en el sector sindical.

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En los documentos que se hicieron públicos señalan que a Mata se le corroboraron percepciones salariales entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, registrando ingresos procedentes a liquidaciones vinculadas a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), donde era dirigente, y de la empresa energética AESA, que realiza proyectos de ingeniería y construcción.

Los montos oscilan entre los 3,5 a los 4,3 millones de pesos sumado a los haberes que percibía como titular de la cartera laboral provincial, donde se estima cobraba unos 9,4 millones de pesos.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata

Mata ingresó a la UOCRA en diciembre de 2018 y a AESA en julio de 2019, vínculo que continuaba vigente al momento de conocerse la documentación.

Vidal afirmó que “Juan es una persona a la que aprecio mucho, y justamente por ese respeto y por la responsabilidad que tenemos frente a nuestros vecinos, era necesario tomar esta decisión. Por encima de cualquier relación personal, siempre va a estar el compromiso que asumimos con el pueblo de Santa Cruz”. (Agencia OPI Santa Cruz)