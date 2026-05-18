Estatales paralizan la provincia por reclamo salarial urgente

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ATE, Judiciales y ADOSAC coordinan medidas de fuerza conjuntas desde el lunes 18 de mayo. Reclaman negociaciones urgentes contra el recorte del poder adquisitivo provincial.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz lanzó un paro general de 120 horas que frena la operatividad de la administración pública. La medida rige desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo en todo el territorio santacruceño. El sindicato exige la apertura inmediata de paritarias para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo.

Mediante un comunicado difundido por los canales oficiales del gremio, la conducción fundamentó la acción directa frente a la falta de recomposición salarial. “Las y los trabajadores estatales paramos y nos organizamos para exigir la inmediata apertura de paritarias y salarios dignos“, sostiene el documento. Los referentes de ATE ratificaron que mantienen las protestas activas bajo la consigna de que la lucha sigue en toda la provincia frente al ajuste.

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El escenario de conflictividad suma respaldos directos de otros sectores estatales. El sindicato de Judiciales de Santa Cruz activó una huelga idéntica de 120 horas para la misma franja temporal. Los trabajadores de la Justicia provincial agrupan su exigencia salarial bajo el lema “Defender los derechos no es un delito“.

La paralización administrativa incorpora además el cese de actividades en las aulas santacruceñas. La dirigencia de ADOSAC dictaminó un paro general segmentado para las siguientes jornadas:

Lunes 18 de mayo

Martes 19 de mayo

Miércoles 20 de mayo

Jueves 21 de mayo

Los congresales docentes subordinan el levantamiento de estas medidas de fuerza al estricto cumplimiento de sus exigencias oficiales.

La confluencia de estas tres resoluciones sindicales interrumpe el normal funcionamiento de los organismos públicos, los establecimientos educativos y las dependencias judiciales a lo largo de toda la provincia de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)