Alertan por llegada de lluvias intensas y nieve en Santa Cruz

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La Administración General de Vialidad Provincial emitió un parte donde advierte sobre las condiciones meteorológicas previstas para distintas zonas de Santa Cruz ante la llegada de lluvias, bancos de niebla, neblinas y heladas durante las jornadas del martes 26 y la madrugada del miércoles 27 de mayo.

El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) emitió el Informe N°018 donde advierte sobre condiciones climáticas adversas previstas para las próximas horas en distintos puntos de Santa Cruz.

Durante el martes 26 de mayo se esperan precipitaciones débiles a moderadas en los departamentos Güer Aike, Lago Argentino, Corpen Aike, Río Chico y Magallanes, con posibilidad de extensión aislada hacia otros sectores provinciales.

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No se descarta la ocurrencia de “precipitaciones níveas débiles en cercanías de distintos tramos de rutas, especialmente en el sudoeste provincial”.

Además, durante la madrugada del miércoles 27 de mayo “también podrían registrarse lluvias débiles en la zona norte de la provincia, junto con la formación de bancos de niebla y neblinas generalizadas”.

También indicaron que “durante los próximos días se prevén heladas meteorológicas leves en sectores de precordillera y mesetas altas”.

Las temperaturas mínimas tenderían a “ascender durante el miércoles 27 de mayo, aunque continuarían las heladas leves a moderadas en sectores cordilleranos”.

Entre las recomendaciones señalaron que se deberán “extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad ante la disminución de visibilidad por precipitaciones, nieblas y neblinas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales”. (Agencia OPI Santa Cruz)