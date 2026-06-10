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(OPI TdF) – Un proyecto de inversores de Salta asociados a capitales chilenos especializados en salmonicultura impulsa una planta para producir salmón en tierra firme al norte de Río Grande.

La iniciativa prevé una inversión de 12.500 millones de pesos y se estima que podría generar entre 200 a 250 puestos de trabajo directo.

El proyecto lo impulsa el empresario fueguino Osvaldo “Sulko” Romero junto a un grupo de inversores de Salta donde se podría instalar en un predio de 80 hectáreas al norte de Río Grande.

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Esta propuesta se impulsa en el marco de la ley de Acuicultura sancionada por la Legislatura fueguina, una normativa que habilitó determinados desarrollos acuícolas en tierra firme, al tiempo que mantuvo las restricciones para la instalación de salmoneras en aguas del Canal Beagle y agua dulce.

La producción se realizará íntegramente en tierra mediante “sistemas especialmente diseñados para la actividad, incorporando tecnología de monitoreo permanente y procesos automatizados para el control de las condiciones ambientales”.

Según explicó Romero, la firma chilena asociada “cuenta con décadas de experiencia en el sector, presencia en mercados internacionales y tecnología aplicada a la producción acuícola. El sistema productivo utilizará principalmente agua dulce tratada y salinizada según las necesidades biológicas de los peces, mientras que las distintas etapas de crecimiento se desarrollarán en instalaciones terrestres”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)