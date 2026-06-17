Manuel Adorni prepara informe de gestión ante el Senado

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El jefe de Gabinete de Ministros asiste al Congreso presionado por los pedidos de informes sobre sus declaraciones juradas patrimoniales.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, prepara el informe de gestión obligatorio ante el Senado de la Nación, con el objetivo de contener los pedidos de interpelación impulsados por los bloques opositores y sectores aliados. La convocatoria expone la debilidad parlamentaria del oficialismo y la necesidad de frenar el avance de una eventual moción de censura para remover al funcionario.

El dictamen técnico elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, bajo la conducción de Ignacio Devitt, centraliza el mecanismo de recopilación de las preguntas enviadas por los legisladores. La mesa política del Poder Ejecutivo evalúa fijar la comparecencia para el jueves 2 de julio de 2026, aunque contemplan una prórroga estratégica para el martes 7 de julio de 2026 si se retrasan las respuestas institucionales.

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La exposición inicial del ministro debe responder las inconsistencias detectadas en sus presentaciones patrimoniales. El funcionario afronta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, originada a partir de las contradicciones que el propio Manuel Adorni reconoció públicamente tras la difusión de su declaración jurada del período 2025.

Fuentes del entorno directo del jefe de Gabinete confirmaron que la directiva política es confrontar con los senadores que responden a los gobernadores provinciales. La bancada de La Libertad Avanza coordina el blindaje parlamentario para obturar de forma definitiva los proyectos de remoción que promueven los sectores de la oposición dialoguista y el kirchnerismo. (Agencia OPI Santa Cruz)