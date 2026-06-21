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(OPI Chubut). El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Policía de Chubut informó que se realizó un operativo por presunto abigeato al detectar que una camioneta transportaba 11 ejemplares de ganado ovino faenados en el interior del rodado.

El hallazgo se produjo este viernes por efectivos de la Dirección de Seguridad del Área Grupos Especiales junto a la División de Seguridad Rural.

El procedimiento se realizó en la Ruta N°259, cuando los efectivos detuvieron un vehículo marca Toyota Hillux color blanco, transportaba ovinos faenados en su asiento trasero.

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El conductor no pudo demostrar la documentación que “autorice el transporte de carne faenada, factura de compra o documentación que acredite la faena en lugar habilitado”.

La policía dio intervención al Departamento de Bromatología Esquel, procediendo al decomiso y traslado de 11 animales faenados hacia la cámara de frio. (Agencia OPI Chubut)