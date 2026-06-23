Leonardo Roquel se impuso en la interna de la UCR Santa Cruz

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La lista encabezada por Leonardo “Leo” Roquel se impuso este domingo en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical y será el presidente del Comité Provincia en el próximo período.

En tanto, la concejal Daniela D’Amico fue electa para presidir el Comité Río Gallegos de la UCR.

De esta manera, la lista Roja y Blanca consiguió la victoria a nivel provincial y en la capital santacruceña para renovar la conducción del partido en una interna donde hubo un perdedor destacado: el vicegobernador Fabián Leguizamón, que apostaba a la candidatura de Samir Zeidán a nivel provincial.

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La lista ganadora, en tanto, era acompañada por históricos referentes del partido y por la ex diputada nacional Roxana Reyes. (Agencia OPI Santa Cruz)