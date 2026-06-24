Empleo industrial cayó catorce por ciento en la provincia

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(OPI TdF) – El informe oficial expuso un retroceso del 14,4% en el trabajo registrado desde fines de 2023, cifra que arrastra al aglomerado urbano hacia niveles de desocupación críticos en el sector fabril.

En Ushuaia, el Director del INDEC notificó a los paritarios de ATE la existencia de 6.500 personas desempleadas durante el primer trimestre de 2026. Este relevamiento estadístico arrojó una desocupación regional del 7,5%.

Desde fines de 2023, las fábricas locales acumularon una contracción del 14,4% en el empleo privado formal de la isla. Los técnicos estatales contrastaron este derrumbe laboral con el promedio nacional de desocupación, el cual alcanzó un 7,8% en el mismo período.

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Un total de 86.500 personas integran la población económicamente activa sobre un universo de 183.700 habitantes estables. Este segmento productivo engloba el 47,1% de la población total y divide la balanza entre operarios activos y buscadores firmes de sustento laboral.

En Río Grande, los varones concentran el 61% de la fuerza laboral disponible frente a un 39% de participación femenina regular. Los empleadores sostienen esta misma asimetría de género en la ocupación real con un 60% de puestos masculinos y un 40% de trabajadoras.

Los asalariados provinciales suman 65.500 personas del plantel global de 80.000 operarios en actividad efectiva. El personal bajo relación de dependencia compone el 81,9% del mercado, mientras que 14.500 trabajadores ejercen tareas mediante la modalidad de cuentapropismo independiente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)