Intentó apuñalar a su novia y fue detenido

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(OPI Chubut) – Una mujer de 30 años denunció ante la policía haber sido atacada por su pareja con un cuchillo durante la madrugada del domingo en el barrio Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia.

La víctima de violencia de género por parte de su pareja se comunicó con la policía de Chubut y aseguró que su pareja irrumpió en una vivienda ubicada sobre la calle Pigafetta alrededor de las 3 horas del domingo y comenzó a recriminarles distintas situaciones.

En medio de la discusión el sujeto sacó un cuchillo e intentó agredirla, donde provocó la rotura de la campera de la mujer.

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El sospechoso se retiró de la vivienda y fue interceptado por efectivos de la policía quienes lo detuvieron hasta una comisaría.

Allí, la policía secuestró un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo, elemento que habría sido utilizado durante el ataque.

La fiscalía de turno dispuso el secuestro del arma y ordenó que el acusado permanezca detenido hasta la audiencia de control de detención en una causa caratulada como daños y violencia de género. (Agencia OPI Chubut)