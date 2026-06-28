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El congreso provincial de ADOSAC definió un paro de 96 horas para la próxima semana al considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial.

Desde la entidad gremial indicaron que “si en la próxima instancia de negociación no hay modificaciones importantes en la oferta oficial” se avanzará con las medidas de fuerza previstas desde el lunes al jueves de la próxima semana.

Piden que el Ejecutivo provincial mejore los porcentajes ofrecidos y reduzca los plazos de aplicación en el segundo semestre y quieren que el salario base parta de 1.900.000 pesos.

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Entre los reclamos del gremio se encuentra la cláusula gatillo permanente.

También insistieron con la devolución en un solo pago de los descuentos aplicados sobre los salarios desde diciembre de 2025 hasta la actualidad.

ADOSAC sostuvo que la reunión paritaria del viernes “no aportó mayores cambios” y se volverán a encontrar el lunes 29 a las 12 horas, mientras el domingo 28 se reunirá nuevamente el congreso para delinear las acciones a seguir. (Agencia OPI Santa Cruz)