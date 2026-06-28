Decreto aduanero autoriza liberación de motos

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(OPI TdF) – La Agencia de Recaudación y Control Aduanero procesa el primer expediente de desafectación patrimonial. La gestión elimina el tope temporal impuesto a los motovehículos para circular o modificar la radicación hacia el continente.

El Ministerio de Economía de la Nación derogó la restricción temporal del Decreto 654/94 para motovehículos radicados en Tierra del Fuego. Los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez avalaron la modificación que libera el tránsito hacia el resto del país tras 30 años de prohibición.

Río Grande aloja la primera tramitación aduanera exitosa mediante el sistema digital de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El presidente de la agrupación Latitud 54 Sur, Marcelo Aliendro, documentó la desafectación definitiva de una motocicleta Suzuki V-Strom, fabricada en el año 2013.

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60 días constituían el plazo máximo legal que la Aduana otorgaba a los conductores fueguinos para recorrer el continente. El decreto original omitía la categoría “motocicletas” y mencionaba exclusivamente “automotores”, lo cual generaba una depreciación del parque automotor local por la nula rotación comercial.

Ahora, los dueños gestionan el certificado de importación utilizando su Clave Fiscal y el Documento Nacional de Identidad. El propietario ingresa la titularidad del rodado en la plataforma oficial y ARCA emite el comprobante electrónico para el Registro del Automotor, sin exigir aranceles extraordinarios.

La normativa equipara jurídicamente a las motos con los automóviles particulares frente a las disposiciones de la Ley 19.640. El trámite requiere únicamente el título de propiedad del vehículo, el certificado original de importación y el documento del titular para finalizar el cambio de radicación aduanera. (Agencia OPI Tierra del Fuego)