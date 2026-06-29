Diego Santilli asume la Jefatura de Gabinete nacional

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Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, ratificó el 29 de junio de 2026 su alineamiento político. El acto oficial de jura ocurre el 30 de junio de 2026 a las 16:00.

Declaraciones sobre la economía nacional

“El Gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia”, afirmó Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. El funcionario dialogó con la señal informativa A24.

La justificación del ministro incluyó los índices de precios al consumidor recientes. “La inflación empezó a bajar nuevamente, en abril a 2,6%, y en mayo a 2,1%”, detalló el funcionario.

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El nuevo integrante del Ejecutivo manifestó su intención de respaldar la continuidad de la gestión. “Estoy convencido de que tiene que ser el primer Presidente no peronista que reelija“, sostuvo Diego Santilli.

La transición y el diálogo con Mauricio Macri

El recambio en la estructura gubernamental sucede tras la dimisión de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete. El titular entrante describió el estado de su predecesor como “anímicamente destruido”.

Diego Santilli reconoció comunicaciones con el expresidente de la Nación Mauricio Macri. El contacto telefónico ocurrió el 28 de junio de 2026, previo al ofrecimiento formal del puesto.

“Cuando hablé con Mauricio Macri todavía no tenía el ofrecimiento del Presidente”, justificó el nuevo ministro. El funcionario aclaró la independencia de esa llamada respecto a la decisión de Javier Milei, presidente de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)