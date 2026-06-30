Rechazo del 62,8% hacia la gestión de Milei

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La medición del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires expone una contracción del respaldo en el núcleo de votantes oficialistas y ubica al gobernador bonaerense al frente en un escenario electoral.

El Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires publicó el 30 de junio de 2026 un estudio que confirma que el 62,8% de los encuestados desaprueba la gestión pública de La Libertad Avanza. El informe de opinión pública, fundamentado en 2.184 casos nacionales recopilados durante junio, expone un desgaste político en la base de apoyo de la administración de Javier Milei, presidente de la Nación.

De acuerdo con los datos técnicos procesados por la institución universitaria, el índice de aprobación del poder ejecutivo se posicionó en el 37,2%. Entre los ciudadanos que respaldaron al oficialismo en los comicios de 2023, el nivel de aceptación alcanza el 66,4%, lo que refleja una contracción en la base de apoyo directo.

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El monitoreo estadístico planteó un escenario de segunda vuelta electoral entre Javier Milei, presidente de la Nación, y Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. El mandatario provincial obtuvo el 48,2% de las intenciones de voto, frente al 39,3% registrado por el jefe de Estado nacional.

El estudio técnico detalló que un 12% de los participantes manifestó que no elegiría a ninguno de los dos dirigentes políticos. “La ventaja debe leerse como una expresión de un clima adverso al oficialismo más que como hegemonía opositora consolidada“, señalo el reporte escrito del Observatorio de Psicología Social Aplicada.

Con respecto a las opciones para los próximos comicios presidenciales, el 39,7% de los encuestados que prefieren un recambio institucional optaría por una alternativa vinculada al kirchnerismo. Asimismo, el 26,9% de ese segmento seleccionaría una administración peronista no alineada con el sector kirchnerista.

Las proyecciones por espacio político orientadas al año 2027 muestran a La Libertad Avanza con un 32,0% de intención de voto. El peronismo kirchnerista se ubicó en segundo término con el 24,5%, seguido por el peronismo no kirchnerista con el 13,4%.

Percepción sobre la situación económica actual

La evaluación del estado financiero del país arrojó que el 60,6% de los ciudadanos consultados califica la coyuntura como mala o muy mala. Por el contrario, un 29,9% de los casos evaluó las variables económicas de manera positiva, según la documentación de la Universidad de Buenos Aires.

El informe detalló que la consideración negativa predomina en los universos de votantes de ambas fuerzas políticas principales. Esta tendencia adquiere mayor intensidad entre las personas que ejercieron su voto por Sergio Massa, ex candidato presidencial, en la segunda vuelta electoral de noviembre de 2023.

Comparación con administraciones de gobiernos anteriores

El relevamiento cuantitativo incluyó una compulsa sobre la calidad de vida en comparación con periodos previos de gobierno en Argentina. El 49,2% de los individuos muestreados afirmó que vivió mejor durante el mandato conjunto de Alberto Fernández, ex presidente de la Nación, y Cristina Kirchner, ex vicepresidenta de la Nación.

En contraposición, el 31,1% de los consultados eligió el periodo actual liderado por el presidente de la Nación. Finalmente, el 19,7% de la muestra estadística seleccionó la gestión presidencial que encabezó Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, entre los años 2015 y 2019. (Agencia OPI Santa Cruz)