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La Cámara de Comercio de Caleta Olivia manifestó su preocupación por diversos hechos delictivos contra negocios de la ciudad y mantiene la alerta ante los cierres de comercios por la crítica situación económica.

La presidenta de la entidad, Miriam Giorgia informó que existe una fuerte preocupación ante la inseguridad por diversos hechos de vandalismo y robos que afectaron a distintos comercios en las últimas semanas.

En un comunicado indica que “tomamos la preocupación de los comerciantes por la situación que se da tanto en la ciudad como en la provincia. Estamos llamando al diálogo, al consenso y a ver de qué forma entre todos podemos colaborar”.

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La dirigente mercantil también se refirió al complejo panorama económico que atraviesa el sector comercial en Caleta Olivia al sostener que “hay una realidad, vemos continuamente más negocios cerrados en el centro. Muchos se mudan a los barrios y otros cambian de rubro o buscan otras formas de comercializar”.

También destacó el crecimiento de la informalidad dado que algunos comerciantes dejan de operar con habilitación comercial, pero continúan trabajando de manera no registrada. (Agencia OPI Santa Cruz)