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El nuevo titular de ministros asumió su cargo con el respaldo de trece mandatarios provinciales y el jefe de gobierno porteño. El Poder Ejecutivo Nacional excluyó de la convocatoria oficial a cinco líderes jurisdiccionales vinculados al peronismo.

Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación, juró el 30 de junio de 2026 en la Casa Rosada. La ceremonia oficializó el recambio en el poder central para consolidar los votos legislativos de las provincias en el Congreso.

El acto protocolar contó con la asistencia de trece mandatarios provinciales. El equipo de la Jefatura de Gabinete cursó las invitaciones a los dirigentes que mantuvieron reuniones previas con el funcionario.

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En el Salón Blanco, presenciaron la jura Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Leandro Zdero, gobernador de Chaco; y Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes. También asistió Carlos Sadir, titular del Ejecutivo de Jujuy.

La lista de presentes incluyó a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Rolando Figueroa, mandatario de Neuquén; y Alberto Weretilneck, de Río Negro. Se sumaron Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

El bloque de asistentes se completó con Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Martín Llaryora, de Córdoba; y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Gustavo Sáenz, de Salta, se ausentaron por agenda.

Las exclusiones en las invitaciones oficiales

La Jefatura de Gabinete excluyó de la convocatoria a cinco gobernadores opositores. La nómina de dirigentes no invitados estuvo integrada por Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja).

El gobierno central tampoco extendió la invitación a Gildo Insfrán, mandatario de Formosa. Según la confirmación de la agencia informativa, Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa) no figuraron en la lista oficial.

El objetivo de la designación del ex vicejefe del Ejecutivo porteño apunta a consolidar los vínculos institucionales territoriales. El Poder Ejecutivo Nacional busca asegurar la sanción de las leyes impulsadas por la administración central.

El contexto de la asunción

El desembarco en la coordinación ministerial nacional ocurre tras el desplazamiento de Manuel Adorni. El Gobierno Nacional designo al exfuncionario porteño debido a los vínculos institucionales forjados con las provincias durante su administración en el Ministerio del Interior. (Agencia OPI Santa Cruz)