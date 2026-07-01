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El gobierno provincial alcanzó un acuerdo en paritarias para los trabajadores de la administración central con los gremios UPCN y APAP, mientras que ATE rechazó la oferta y declaró un paro de 72 horas.

El encuentro realizado en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fue para sellar el incremento salarial acumulado hasta los salarios de octubre que implicarán una suba del 17,8%.

También se acordó que se reabrirán las negociaciones salariales en la segunda quincena de octubre.

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En el acta firmada tras el encuentro se señaló desde el Poder Ejecutivo que “la propuesta fue considerada el máximo esfuerzo financiero posible, en un escenario económico complejo, priorizando la recuperación gradual del poder adquisitivo sin comprometer la sustentabilidad de las cuentas públicas”.

El incremento acumulativo prevé una suba del 12% en el valor de la Unidad Salarial (US) con los salarios de julio, un 2,1% adicional en setiembre y un 3% en octubre.

Los aumentos contemplan tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados.

“Esta decisión fue acompañada por los gremios que aprobaron la propuesta y refleja la voluntad del Gobierno Provincial de sostener un esquema de diálogo permanente, con revisiones periódicas que permitan analizar el contexto económico y adoptar nuevas definiciones cuando sea necesario”, indicaron desde el gobierno provincial.

El gremio con representación mayoritaria ATE rechazó la propuesta y pidió una urgente reunión de paritarias para revisar la propuesta al tiempo que declararon un nuevo paro de 72 horas para esta semana.

Entre las propuestas que se plantearon en la mesa de negociaciones se resolvió el pase a planta permanente de los trabajadores que “reúnan las condiciones establecidas, con fecha de corte al 31 de mayo de 2026, respetando los procedimientos administrativos correspondientes”.

Desde la administración provincial señalaron que “quienes todavía adeudan el nivel secundario, se acordó iniciar los expedientes de pase con el compromiso de efectivizar la incorporación a planta una vez obtenido el título”, situación que fue rechazada por ATE.

El gremio ATE que cuenta con dos paritarios sobre un total de cuatro criticó la oferta y la rechazó por insuficiente. (Agencia OPI Santa Cruz)