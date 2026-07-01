Cerraron un acuerdo en la paritaria de Salud

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Los gremios APROSA, UPCN y ATSA avalaron la propuesta salarial del gobierno de Santa Cruz en el ámbito de la paritaria de los trabajadores de la Salud en un nuevo encuentro realizado este miércoles. ATE rechazó la oferta por “insuficiente”.

De esta manera se aprobó una recomposición salarial acumulada del 17,9%, junto con una serie de medidas que prevén “fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar la continuidad del diálogo durante el segundo semestre del año” informaron oficialmente.

Entre los compromisos se indicó el pase a planta permanente de trabajadores que reúnan las condiciones establecidas y el compromiso de avanzar en la actualización del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.

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El incremento acordado prevé un incremento del 2% en la Unidad Salarial (US) para el mes de junio, un 10% en julio, 2,1% en setiembre y un 3% en octubre.

Los incrementos son acumulativos, alcanzan tanto al sector activo como a jubilados y pensionados, y representan una mejora total del 17,9%.

Además, se indicó que el retroactivo correspondiente al mes de junio y el proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) serán liquidados junto con los haberes del mes de agosto.

Mientras que se acordó reabrir la discusión paritaria durante la primera quincena de octubre.

Durante la primera semana de septiembre se abrirá la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de Salud, Ambiente y Caja de Servicios Sociales, con el propósito de continuar actualizando las condiciones laborales del sector. (Agencia OPI Santa Cruz)