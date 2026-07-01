Marcha del Frente Sindical en Río Gallegos

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La manifestación de las organizaciones estatales confluyó con el campamento de las fuerzas de seguridad sublevadas frente a la Gobernación. Reclaman que los sueldos superen la canasta básica, en coincidencia con el ingreso de giros federales extraordinarios.

La escalada de conflictividad en la administración pública de Santa Cruz convergió de manera directa en las puertas de la Casa de Gobierno en Río Gallegos. Las organizaciones que estructuran el Frente Sindical marcharon para exigir una recomposición salarial urgente al gobernador Claudio Vidal, y terminaron confluyendo con el acampe ininterrumpido que mantienen los policías autoconvocados sobre las veredas de la propia sede del Ejecutivo provincial.

La movilización aglutinó a los afiliados de ADOSAC, ATE, Judiciales Santa Cruz, Trabajadores Viales y APEL. La concentración inicial se desarrolló en la intersección del edificio del Superior Tribunal de Justicia. En esa locación específica, los empleados judiciales sostienen su propio acampe en protesta por el estancamiento de sus haberes y la falta de actualización en sus escalas.

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Las columnas avanzaron por la capital con un objetivo unificado: exponer el desplome del poder adquisitivo. Los dirigentes de cada sector lanzaron duras críticas contra la administración de Claudio Vidal, responsabilizando al mandatario de mantener a los trabajadores estatales bajo la línea de pobreza desde hace varios meses. Marcaron que las ofertas presentadas en las paritarias vigentes resultan insuficientes para amortiguar el aumento del costo de vida.

Desde la conducción del Frente Sindical demandaron respuestas concretas en las mesas de negociación abiertas. Plantearon que mantener las instancias de diálogo sectorial requiere voluntad política real para modificar las escalas salariales más bajas. La base trabajadora exige, en paralelo a los aumentos, la devolución íntegra de los días descontados por ejercer el derecho a huelga, el cumplimiento estricto de las actas paritarias ya firmadas y el fin de las condiciones laborales deficientes.

Este pico de tensión en las calles ocurre en simultáneo con un ingreso extraordinario de fondos. El gobierno nacional confirmó una asistencia financiera para la provincia cercana a los $20.000 millones. El giro se estructuró bajo la modalidad de adelanto de coparticipación federal, destinado a cubrir desfasajes de liquidez y garantizar el pago de compromisos de corto plazo.

Marcha del Frente Sindical en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Voceros del Ejecutivo provincial intentaron limitar las expectativas sindicales sobre el destino de este paquete de fondos. Explicaron que los $20.000 millones funcionan como una herramienta contable transitoria que el Estado provincial deberá devolver, argumentando que el dinero sirve para ordenar pagos inmediatos pero no modifica la estructura fiscal de fondo para afrontar aumentos salariales permanentes.

El quiebre institucional de la jornada se materializó al llegar frente a la sede gubernamental. Al alcanzar las veredas ocupadas por las fuerzas de seguridad provinciales, los sectores unificaron la protesta. Un vocero de los policías autoconvocados tomó el control del micrófono frente a los manifestantes estatales y delineó la postura común que jaquea al oficialismo: “la pelea es de todos, buscamos mejorar nuestros ingresos como lo hace cada una de las organizaciones que esta reclamando en este momento, que el reclamos nos encuentre juntos y no aflojemos“. aseguró. (Agencia OPI Santa Cruz)