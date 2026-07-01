Martín Perez exige frenar cortes de gas en Río Grande

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(OPI TdF) – El Ejecutivo local ofreció sus equipos territoriales para evaluar deudores y propuso implementar mecanismos extraordinarios de pago. La prestataria privada todavía omite formalizar una respuesta oficial sobre la viabilidad comercial y operativa del pedido.

Martín Perez, titular de la Intendencia de Río Grande, solicitó a la empresa Camuzzi Gas del Sur garantizar 0 cortes de suministro residencial durante el invierno 2026. El petitorio oficial busca frenar las interrupciones del servicio por morosidad.

Sobre el distrito norte de Tierra del Fuego, el Ejecutivo local propuso diseñar mecanismos extraordinarios de financiación. Los equipos técnicos del Municipio auditarán el 100% de los casos vulnerables que acumulan pasivos con la prestataria privada.

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Durante los meses de bajas temperaturas, la administración municipal exige modificar los planes de pago vigentes. La intendencia calificó los actuales esquemas de cuotas como inalcanzables para los usuarios residenciales afectados por la crisis.

Las facturas con altos montos acumulados dificultan la cancelación de las obligaciones económicas por parte de los titulares del servicio. Perez justificó la presentación formal ante la caída general de la actividad y los recientes aumentos tarifarios nacionales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)