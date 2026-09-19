Ushuaia y Río Grande concentran 7 mil personas desocupadas

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(OPI TdF) – El informe oficial de la Encuesta Permanente de Hogares computó 89 mil personas activas y 9 mil ocupados demandantes de empleo dentro de un universo poblacional de 184 mil habitantes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró una tasa de desocupación del 8,1% en el aglomerado urbano de Ushuaia y Río Grande. La medición oficial procesó los datos del mercado laboral recabados por la Encuesta Permanente de Hogares. El informe técnico ubicó a 7 mil personas sin empleo en las dos ciudades evaluadas.

Alrededor de 184 mil habitantes integran la población total estimada para ambas localidades en este relevamiento muestral. Dentro de esa estructura demográfica, unas 89 mil personas conformaron la población económicamente activa. El segmento desocupado reunió a 7 mil personas que carecieron de empleo y mantuvieron una búsqueda de trabajo activa.

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En Río Grande y Ushuaia, unas 9 mil personas con ocupación buscaron activamente otro empleo de acuerdo con el informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este grupo conservó un trabajo remunerado al momento del operativo censal, pero gestionó de forma simultánea un puesto laboral alternativo.

Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad comunal alcanzó el 48,5%, mientras que la tasa de empleo marcó un 44,5%. Las estadísticas del organismo confirmaron estos porcentajes laborales y fijaron la tasa de ocupación final en las dos ciudades fueguinas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)