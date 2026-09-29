Murió el senador nacional riojano Juan Carlos Pagotto

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El deceso del representante riojano abre una vacante inmediata en la conducción de la Comisión de Acuerdos, órgano clave donde el oficialismo tramita más de doscientos pliegos de designaciones para el Poder Judicial.

El senador nacional por La Rioja Juan Carlos Pagotto falleció a los 74 años en su vivienda de la capital riojana. El legislador integraba la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta desde diciembre de 2023, tras los comicios generales en los que la boleta presidencial encabezada por el presidente Javier Milei finalizó en la segunda colocación detrás de la nómina del peronismo.

Con el traspaso de mando institucional, Pagotto asumió una posición de gravitación técnica dentro de un bloque legislativo minoritario compuesto únicamente por 7 bancas sobre el pleno de 72 senadores. Durante el tramo inicial de su mandato parlamentario, el dirigente riojano, graduado como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1970 y 1974, encabezó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, ámbito donde sostuvo la validez del DNU 70/2023 redactado por el Poder Ejecutivo y diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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El control de Acuerdos y las repercusiones parlamentarias

Al momento de su fallecimiento, el representante provincial nacido en Mendoza en 1952 ejercía la titularidad de la Comisión de Acuerdos del Senado. Dicha cartera parlamentaria concentra una labor institucional determinante a lo largo del 2026, período en el cual el cuerpo tiene bajo análisis el tratamiento de más de 200 nombramientos judiciales remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la magistratura federal.

Tras certificarse el deceso en la capital de la provincia, diversas figuras del gabinete nacional y del Congreso expusieron sus manifestaciones de duelo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comunicó: “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”. Por su parte, el mandatario nacional optó por un mensaje breve en sus cuentas digitales al escribir: “Q.E.P.D”.

En el ámbito senatorial, la senadora Patricia Bullrich consignó: “Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos un importante camino de trabajo en el Senado”. La legisladora añadió que “su compromiso y dedicación fueron fundamentales para avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes históricas para nuestro país”. Asimismo, el senador bonaerense Carlos Curestis exteriorizó sus condolencias: “Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y senador nacional Juan Carlos Pagotto. Acompaño a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Mis condolencias y respeto ante esta irreparable pérdida. Que descanse en paz”.

Los pronunciamientos también involucraron a las bancadas de la oposición parlamentaria. Desde la bancada de Unión por la Patria, el senador Juan Manzur remarcó: “Recibí con tristeza la noticia del fallecimiento del senador nacional Juan Carlos Pagotto. Más allá de las diferencias políticas, queda el respeto y el afecto. Saludo a sus familiares y amigos en este doloroso momento. Que descanse en paz”. En concordancia con los mensajes de respeto institucional, el senador radical Flavio Fama apuntó: “Quiero despedir con profunda tristeza y respeto al Senador Juan Carlos Pagotto. Gran persona y excelente legislador, estudioso y comprometido. Acompaño a sus seres queridos, compañeros de bloque y militancia en este momento de gran dolor”. (Agencia OPI Santa Cruz)