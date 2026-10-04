Centro pediátrico de Comodoro logró rango de alta complejidad

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(OPI Chubut) – La unidad especializada del Hospital Regional superó las 600 internaciones pediátricas y recibió el reconocimiento administrativo federal para abordar leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central en la Patagonia Sur.

El Ministerio de Salud de la Nación recategorizó al Centro Oncológico Pediátrico Dr. Carlos A. Bulgheroni como establecimiento de alta complejidad en Comodoro Rivadavia, según se informó durante la apertura de la 12° Expo Industria.

La dependencia sanitaria funciona dentro del Hospital Regional Dr. Víctor Manuel Sanguinetti bajo la órbita de la Secretaría de Salud del Chubut. La designación técnica nacional habilita la cobertura integral de tratamientos para leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central en pacientes de 0 a 18 años, absorbiendo patologías que anteriormente requerían traslados hacia centros de Buenos Aires.

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El dispositivo asistencial inició sus actividades operativas en 2022, a partir de un aporte de infraestructura efectuado por la operadora Pan American Energy. Desde su puesta en funcionamiento, el servicio computó más de 1500 consultas y formalizó más de 600 internaciones de niños y adolescentes de la región patagónica austral.

Capacidad resolutiva y derivaciones sanitarias en la cuenca

La titular del área médica, la hemato oncóloga pediátrica Florencia Gutiérrez (MP 4769), precisó el impacto del esquema asistencial: “este espacio representa un claro ejemplo de lo que puede lograrse cuando los sectores público y privado trabajan unidos por un objetivo común: brindar más oportunidades a nuestros niños y sus familias. Su desarrollo no solo fortalece el sistema sanitario regional y posiciona a Comodoro Rivadavia como una ciudad de referencia en servicios de alta complejidad, sino que también permite que los pacientes reciban atención especializada cerca de sus seres queridos, evitando el desarraigo y el dolor que implica tener que dejar su lugar de residencia para acceder a un tratamiento”.

Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales para el Golfo San Jorge de la compañía petrolera, Horacio García, señaló: “Ser parte de este proyecto nos llena de orgullo. Nos sentimos profundamente vinculados a Comodoro Rivadavia y celebramos que este Centro continúe creciendo y consolidándose como un referente en la atención del cáncer infantil. Apoyamos a la salud porque tenemos una fuerte unión con la ciudad, y un compromiso con la región. El desarrollo de este Centro Oncológico es una muestra de nuestro trabajo permanente para mejorar la calidad de vida de quienes viven en Golfo San Jorge”.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia formalizó la entrega de una distinción institucional a las autoridades del hospital, mientras el centro mantiene activo su esquema de internación y tratamiento oncológico de tercer nivel. (Agencia OPI Chubut)