La Policía detuvo a tres personas por venta de drogas en El Calafate

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La Policía de Santa Cruz secuestró estupefacientes fraccionados y una réplica de arma de fuego tras registrar dos viviendas en el barrio Cerro Calafate durante el fin de semana.

La Policía de Santa Cruz detuvo a tres personas vinculadas a maniobras de narcomenudeo luego de ejecutar tres allanamientos en El Calafate. Las medidas procesales fueron dispuestas por el fiscal federal Julio Zárate, en el marco de una pesquisa orientada a desarticular la comercialización de estupefacientes que operaba tanto en un puesto fijo como mediante distribución en motocicletas.

Los registros domiciliarios tuvieron lugar entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en dos inmuebles ubicados en el barrio Cerro Calafate. En el despliegue territorial intervinieron efectivos de la DDI El Calafate junto al apoyo táctico de las Fuerzas Especiales de la fuerza de seguridad provincial para asegurar los perímetros y ejecutar las órdenes de irrupción.

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Como resultado de las inspecciones, el personal policial aprehendió a una mujer y dos hombres que quedaron a disposición de la justicia de excepción. Durante las requisas se constató el secuestro de dosis fraccionadas de cocaína y marihuana, además de balanzas de precisión, aparatos de telefonía celular y una réplica de arma de fuego. Al cierre del despacho no trascendieron resoluciones procesales definitivas ni el pesaje final de las sustancias incautadas. (Agencia OPI Santa Cruz)