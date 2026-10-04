Policía Federal desarticuló un punto de venta de drogas

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(OPI Chubut) – Efectivos de la División Antidrogas incautaron dosis de cocaína, marihuana fraccionada, ocho chips telefónicos y una balanza de precisión durante el allanamiento judicial en el Barrio Gobernador Fontana.

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre y una mujer tras allanar una vivienda utilizada para acopio y venta de estupefacientes en Puerto Madryn, según reportaron fuentes de las fuerzas intervinientes.

El operativo conjunto del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Departamento Federal de Investigaciones neutralizó la comercialización de cocaína y marihuana bajo la modalidad de narcomenudeo. El inmueble allanado se sitúa frente a una plaza pública y en inmediaciones de un establecimiento educativo en el Barrio Gobernador Fontana.

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Las actuaciones preliminares correspondieron a la División Antidrogas Puerto Madryn, cuyos agentes completaron vigilancias encubiertas y recorridos de inspección zonal para determinar los circuitos de fraccionamiento y expendio de las sustancias ilegales.

La orden de ingreso y registro partió del Juzgado Federal de Rawson, bajo la titularidad del juez federal Guillermo Gustavo Lleral. La sede judicial ordenó la requisa domiciliaria tras comprobar la existencia de maniobras compatibles con el comercio de drogas ilícitas.

Durante la inspección del inmueble, las fuerzas secuestraron varias dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana, tres teléfonos celulares, una computadora portátil, una balanza de precisión, ocho tarjetas SIM y documentación vinculada a la causa. Los dos imputados quedaron formalmente detenidos a disposición de la judicatura federal interviniente. (Agencia OPI Chubut)