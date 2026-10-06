Policías reclaman valor punto de 4.400 pesos y pagos atrasados

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La representación de los uniformados presentó la solicitud formal ante el Ministerio de Seguridad para actualizar ítems de ingresos, llevar el valor punto a 4.400 pesos y regularizar una asignación para el sector pasivo.

La Asociación Civil Policial elevó una solicitud formal al Gobierno de Santa Cruz para habilitar de inmediato la reapertura del Consejo del Salario, con el propósito de reiniciar la negociación sobre los ingresos de la fuerza de seguridad en todo el territorio provincial. El requerimiento ingresó por vía administrativa este lunes ante las oficinas que el Ministerio de Seguridad posee en la Casa de Gobierno.

El presidente de la entidad representativa, Ariel Galeano, confirmó la presentación del expediente y ratificó que el personal permanece a la espera de una notificación oficial con fecha y hora para el inicio formal de las deliberaciones. La normativa vigente tras el cierre del último esquema de negociación —acordado luego de extensas semanas de conflicto en la provincia— estableció que las revisiones de las escalas de haberes deben instrumentarse bajo una periodicidad trimestral.

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La demanda central que los delegados llevarán al recinto paritario incluye la liquidación pendiente de una partida fija destinada al sector pasivo. Galeano remarcó que los agentes en retiro no cobraron la suma de $400.000 que formó parte del debate previo, por lo que exigió incorporar dicho incumplimiento en el nuevo temario de discusión, junto con la actualización integral de los adicionales específicos del régimen policial.

El planteo técnico del valor punto ante el Ministerio de Seguridad

La pauta financiera que impulsarán contempla elevar el valor punto de la escala jerárquica a una cifra cercana a los $4.400. La conducción de la entidad argumentó que la propuesta buscará sostener el poder adquisitivo frente a la coyuntura inflacionaria, contemplando un esquema de viabilidad para las cuentas públicas provinciales, bajo la premisa de que la mejor pauta de ingresos es aquella que la administración central puede efectivamente solventar. (Agencia OPI Santa Cruz)