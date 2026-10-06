Sueldos de la administración pública se pagan el 7 de octubre

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El Poder Ejecutivo provincial confirmó la acreditación salarial de septiembre para la totalidad de los agentes estatales, liquidación que incorpora los incrementos paritarios acordados antes del receso invernal.

El Gobierno de Santa Cruz comunicó que el próximo 7 de octubre estarán depositados los haberes correspondientes a septiembre para todo el personal de la Administración Pública Provincial. La liquidación salarial contempla la aplicación de las mejoras salariales pactadas en las negociaciones paritarias suscriptas con anterioridad al receso invernal de la administración central.

La acreditación de estos fondos se concretará en la antesala de una nueva instancia paritaria. El cronograma oficial coincide con las previsiones gubernamentales para reabrir la discusión salarial con los gremios del sector público provincial, un proceso cuya reactivación está estimada para mediados del mes en curso.

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El Poder Ejecutivo Provincial señaló de forma oficial que con la transferencia de las remuneraciones fijada para el miércoles cumple en tiempo y forma, garantizando la disponibilidad de las partidas para el universo de los trabajadores públicos provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)

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