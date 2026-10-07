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(OPI TdF). La municipalidad de Río Grande anunció que habrá tareas de optimización en el sistema de abastecimiento de agua potable con lo cual se cortará el suministro el próximo domingo 11 de octubre de 06.00 a 18.00 horas.

Las tareas se realizarán desde el área de Obras Sanitarias en la Planta Potabilizadora para optimizar la alimentación de las bombas que impulsan el agua potable hacia los distintos sectores de la ciudad.

Habrá una disminución de la presión del servicio y desde el municipio indicaron que podría producirse un corte temporal del suministro durante los trabajos.

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A su vez pidieron a la población hacer un “uso responsable y racional del agua durante la jornada, priorizando los consumos esenciales y evitando aquellas actividades que impliquen una utilización elevada del recurso”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)