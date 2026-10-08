El Ministerio de la Producción presentó créditos para Pymes

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Las herramientas financieras habilitan desembolsos de hasta setenta millones de pesos con tasas fijas subsidiadas destinadas a proyectos iniciales, recomposición de capital y expansión en localidades santacruceñas.

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria oficializó este miércoles tres líneas de financiamiento orientadas a Pequeñas y Medianas Empresas de Santa Cruz, con montos que alcanzan hasta los 70 millones de pesos. El esquema de auxilio crediticio estipula tasas fijas subsidiadas que oscilan entre el 10% y el 12% anual, solventadas con partidas del presupuesto provincial para apuntalar el sostenimiento y la apertura de unidades mercantiles en el territorio.

La presentación formal estuvo encabezada por la ministra Nadia Ricci y el secretario de Estado de Comercio, Paulo Lunzevich, quienes reunieron a directivos de cámaras empresariales y referentes del entramado productivo local. En el encuentro se expusieron los detalles técnicos de los tres programas denominados “Rescate”, “Inicio” y “Potenciación”, instrumentos que operan como complemento directo de la Ley de Emergencia Comercial que rige durante todo 2026.

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El despliegue operativo contempla una segmentación adaptada a la escala de cada firma solicitante, abarcando desde la puesta en marcha de emprendimientos nuevos hasta la consolidación de negocios operativos. El tope máximo de asistencia quedó fijado en $70 millones en la operatoria de mayor volumen, fijando una tasa fija del 10% para dos de los planes crediticios y un interés del 12% para la línea restante, diferenciales que la administración califica como los valores más reducidos disponibles en plaza.

Instrumentación crediticia y alcance en localidades provinciales

La asignación de los recursos responde a fondos directos provistos por las arcas del Estado santacruceño para amortiguar el impacto financiero sobre la actividad mercantil regional. Durante la exposición ministerial, Ricci defendió la estructura del fondo estatal al sostener que la provincia asume el esfuerzo fiscal para garantizar un costo financiero sensiblemente inferior al promedio de las entidades bancarias comerciales de la República Argentina.

El plan de difusión y recepción de solicitudes proyecta un alcance directo sobre firmas radicadas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado y demás distritos del interior. Las autoridades de la cartera productiva definieron que los circuitos de postulación y evaluación técnica continuarán bajo gestión de las delegaciones de Comercio, a la espera de las primeras carpetas crediticias presentadas por los comerciantes interesados. (Agencia OPI Santa Cruz)