Terremoto de magnitud 7,7 sacude el sur de Panamá

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El movimiento telúrico de magnitud 7,7 registrado cerca de Pitaloza Arriba motivó evacuaciones preventivas en la capital panameña, suspensión de actividades educativas y advertencias de oleaje en costas del Pacífico sudamericano.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el sur de Panamá este viernes a las 12:56 pm, hora local, con epicentro localizado a 12 kilómetros al este-noreste de Pitaloza Arriba y un foco a 12,6 kilómetros de profundidad, según certificó el Servicio Geológico de Estados Unidos. La subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil, Malitzie Rivera, confirmó que el evento no causó víctimas mortales en el territorio nacional, aunque provocó el traslado de personas lesionadas hacia centros hospitalarios y evacuaciones preventivas en Ciudad de Panamá.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, instruyó a los organismos del gabinete a comunicar los acontecimientos con serenidad a través de la plataforma X, donde remarcó que “no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”. Paralelamente, el Ministerio de Educación de Panamá ordenó la suspensión total de las clases en el turno vespertino y dispuso el cese operativo de oficinas administrativas en el país.

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El monitoreo técnico del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, que inicialmente calculó el evento en magnitud 7,0 a 10 kilómetros de profundidad cerca de Tonosí, contabilizó 46 réplicas posteriores. El director de dicha entidad científica, Néstor Luque, informó a la emisora SERTV sobre la continuidad de nuevos movimientos en el subsuelo, mientras que Sinaproc constató que la réplica de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 5,2. En la provincia de Herrera, áreas cercanas a la zona epicentral registraron caída de objetos en viviendas particulares, con percepción del temblor extendida hacia sectores de Costa Rica y Colombia.

Operatividad del Canal y monitoreo marítimo

La Autoridad del Canal de Panamá notificó la continuidad regular de las operaciones interoceánicas mediante un informe relevado por la agencia Xinhua. La entidad técnica comunicó que “se han activado protocolos de emergencia y nuestros equipos técnicos se encuentran inspeccionando nuestras instalaciones para identificar posibles afectaciones”, priorizando la preservación de buques, tripulaciones y comunidades colindantes. A su vez, la Embajada de Estados Unidos en Panamá inició una revisión de daños materiales y del estado de sus ciudadanos residentes y visitantes.

El evento telúrico impulsó al Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos a emitir avisos preventivos para franjas costeras de Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, México, Hawái, Costa Rica y Colombia, cancelándose la advertencia en El Salvador. Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile declaró estado de precaución para la Isla de Pascua, ordenando evacuar al menos 80 metros de la línea de costa ante el arribo estimado de perturbaciones marítimas a las 22:41 hora continental chilena (01:41 GMT).

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, transmitieron ofrecimientos formales de asistencia técnica al gobierno panameño. El fenómeno ocurre tras eventos sísmicos de gran magnitud documentados en Sudamérica: el sismo de 7,4 en Colombia del 10 de agosto que afectó a 486.917 personas en 500 municipios con un saldo de 335 fallecidos, y los movimientos de 7,2 y 7,5 del 24 de junio en Venezuela, donde balances gubernamentales del 24 de agosto reportaron 6.509 víctimas fatales y 25.240 viviendas dañadas en La Guaira. (Agencia OPI Santa Cruz)