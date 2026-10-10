Prefectura incautó lingotes de oro en la causa por Mario García

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El personal de la fuerza federal incautó el metal precioso junto a proyectiles y peritajes biológicos en dos allanamientos ordenados por la Justicia de la zona norte.

Efectivos de Prefectura Naval Argentina secuestraron cuatro lingotes de oro con un peso superior a 2 kilos y medio en la ciudad de Caleta Olivia. El hallazgo se produjo durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de la causa que investiga el paradero de Mario César “Pato” García, de 50 años, de quien no se tienen registros desde el período comprendido entre el 7 y el 8 de diciembre de 2025.

El procedimiento principal tuvo lugar en una vivienda donde los uniformados identificaron a tres personas mayores de edad. Las piezas de metal dorado estaban ocultas en el interior del depósito de agua de un inodoro perteneciente a un sanitario en desuso. En ese mismo inmueble, la fuerza federal incautó un automóvil, un equipo DVR, dos teléfonos celulares, 38 vainas servidas y tres sobres con muestras de hisopados levantadas sobre una heladera.

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Las diligencias judiciales continuaron en un segundo domicilio de la localidad costera. En ese punto, el personal interviniente procedió a la identificación de cuatro personas —dos adultos y dos menores de edad— y secuestró dos teléfonos celulares adicionales para su peritaje técnico.

Actuaciones a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1

Las órdenes de registro e incautación emanaron del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, encabezado por el juez Marcos Pérez Soruco. La magistratura dispuso el resguardo y cadena de custodia de la totalidad de los elementos incautados durante ambas intervenciones policiales.

Las personas identificadas en las dos propiedades quedaron formalmente supeditadas al expediente penal. La sede judicial mantiene las actuaciones focalizadas en el análisis pericial del material informático, las vainas y las muestras biológicas remitidas por la fuerza actuante. (Agencia OPI Santa Cruz)