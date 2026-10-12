Achernar invertirá 6,5 millones de dólares en Puerto Madryn

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(OPI Chubut) – El grupo Iceland Seafood relocalizará equipamiento operativo desde Perú para elaborar especies locales con mayor procesamiento industrial, mientras funcionarios provinciales relevaron astilleros navales en el puerto español de Vigo.

La pesquera Achernar ejecutará una inversión de US$ 6,5 millones en Puerto Madryn para instalar una línea de valor agregado transferida desde Perú, según confirmó la Secretaría de Pesca del Chubut al término de las tres jornadas de la feria Conxemar 2026 en Vigo, España.

La planta de procesamiento incorporará capacidad operativa vinculada a capturas de langostino, merluza, calamar y anchoa. La firma, controlada por el grupo Iceland Seafood, formalizó el proyecto ante la comitiva provincial que encabezó el secretario de Pesca, Diego Brandán.

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Compromiso industrial y relevamiento naval en Vigo

El esquema informado por la cartera técnica contempla la absorción de mano de obra en plantas terrestres y muelles de descarga. Respecto al escenario técnico de la actividad, Diego Brandán declaró: “Es un termómetro importante para tener en cuenta y, más allá de todo lo nuevo que se viene en la pesca a nivel mundial —del consumo y de los nuevos métodos de valor agregado que se le están dando a diferentes tipos de especies—, es un ejemplo que tenemos que tomar en nuestro país y en la provincia”.

La delegación provincial completó la agenda internacional con inspecciones a astilleros gallegos especializados en mantenimiento, reparación estructural y construcción de buques de media y gran altura. La comitiva técnica estuvo integrada por el director operativo de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Martín Liendo, y el director general de Puertos de Explotación Directa, Agustín Pereyra. Las autoridades no precisaron el cronograma de desembolso monetario ni la fecha de inicio del montaje fabril en las instalaciones chubutenses. (Agencia OPI Chubut)