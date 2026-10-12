La inflación de septiembre frenó su baja y ronda el 2%

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Las consultoras privadas calcularon una suba promedio del 2% en septiembre impulsada por alimentos y estacionales, contrastando con la proyección oficial y el Relevamiento de Expectativas de Mercado fijado en 1,9%.

El INDEC publicará este martes 13 la variación de precios de septiembre de 2026, en una medición donde las proyecciones privadas anticipan un freno a la desaceleración mensual con registros en torno al 2%. La cifra revierte la baja obtenida durante agosto y expone la presión de los alimentos básicos sobre la canasta general de consumo.

La estimación del mercado discrepa del diagnóstico trazado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien afirmó que la inflación perforó el umbral mensual y transita un canal de entre 1,5% y 2%. Desde el Ejecutivo proyectaron que el sostenimiento del ancla fiscal permitiría quebrar el rango de entre 1% y 1,5% hacia los próximos meses o durante 2027, tras registrar un pico de 2,1% en julio.

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En el ámbito monetario, el Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central fijó el alza de septiembre en 1,9% y calculó una variación interanual de 30,3% hacia el cierre del año. La referencia previa de la Ciudad de Buenos Aires convalidó esta aceleración al marcar 1,8%, tras el 1,7% computado en el período previo.

Las consultoras detectaron alzas superiores al 3% en alimentos

Las mediciones sectoriales detallaron una fuerte incidencia de los productos primarios. La Fundación Libertad y Progreso estimó el nivel general en 2,0%, traccionado por un incremento del 3,2% en alimentos y bebidas no alcohólicas. A su vez, la firma LCG registró un aumento semanal de 1,7% en bienes básicos hacia el tramo final del mes, acumulando un avance de 2,7% en cuatro semanas.

Por su parte, la consultora Equilibra calculó el Índice de Precios al Consumidor en 2,1%, marcando una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a agosto, aunque con una inflación núcleo en 1,7%. El reporte técnico señaló que «los precios estacionales volvieron a liderar (arriba del 4%) impulsados por verduras y ropa» y detalló que «los regulados subieron en torno al 2,7%».

La consultora Eco Go ubicó la variación mensual en 2,0%, fundamentando que «con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto». En la misma línea, C&T Asesores Económicos determinó una suba general de 1,9% con alimentos marcando un avance de 2%, condicionado por saltos de 11% en verduras y 2,1% en carne, mientras Analytica constató un registro de 0,8% semanal en alimentos para cerrar el mes en 2%. (Agencia OPI Santa Cruz)