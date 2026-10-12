Policía de Chubut incautó 500 kilos de guanaco en Gaiman

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(OPI Chubut) – Los ocupantes del rodado carecían de habilitación de caza y trasladaban los cortes faenados en bolsas transparentes junto con una carabina dotada de mira telescópica sin certificar el predio de origen.

Efectivos de la Policía de Chubut interceptaron en la localidad de Gaiman una camioneta particular cargada con más de 500 kilos de carne de guanaco faenada sin autorizaciones legales, según constató la fuerza de seguridad en un reporte oficial emitido tras un operativo preventivo vehicular.

El procedimiento se concretó en el puesto de control emplazado en la intersección de la Ruta Provincial 25 y la Avenida Almirante Brown. En ese punto vial, el personal de guardia divisó “una camioneta pick up Ford Ranger blanca con la caja cargada de elementos”. Si bien el conductor exhibió la documentación del automotor en regla, el personal policial “al observar la parte trasera, constató que transportaba piezas cárnicas en bolsas de nylon transparente”.

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Intervención de la Policía de Chubut en el decomiso de fauna

Ante el requerimiento de los inspectores, los tripulantes del vehículo reconocieron que el cargamento provenía de faena cinegética silvestre. No obstante, las autoridades policiales confirmaron en las actuaciones que los involucrados “no contaban con permiso de caza ni establecieron fehacientemente la ubicación del campo” de donde habían extraído los ejemplares, configurando una infracción sobre el régimen de protección de fauna.

El traslado del rodado hacia la dependencia policial permitió auditar el volumen real transportado, certificando un pesaje que superó los 500 kilos de carne de guanaco. Ante el hallazgo, se dio intervención formal a la autoridad administrativa competente para disponer el decomiso de la totalidad de las piezas cárnicas y el secuestro del equipamiento balístico empleado para la cacería.

El armamento incautado quedó detallado en el acta como un “arma de fuego tipo carabina de repetición, marca Legend, modelo JW-105, calibre .223 Remington, con mira telescópica marca Mountmaster y un cerrojo”. El material se encontraba resguardado en su respectivo estuche de nylon mimetizado en distintos tonos de verde, a disposición de las actuaciones legales abiertas en la jurisdicción. (Agencia OPI Chubut)