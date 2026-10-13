- Publicidad -

(OPI TdF) – Luego de 130 años de crecimiento ininterrumpido, un estudio demográfico señaló que la población de Río Grande registra una pérdida de habitantes en coincidencia con la crítica situación de la industria y la caída de la actividad económica.

Según datos relevados por la consultora Neodelfos dan cuenta de una merma de 1.750 habitantes menos entre 2024 y 2026 y alertan sobre el descenso de la población en los próximos años.

El CEO de la consultora, Leonardo Pérez Bustos aseguró que el estudio se basó en los registros del RENAPER y sostuvo que es una situación excepcional que “rompe con esa dinámica inercial histórica que tuvo Río Grande los últimos 130 años de manera ininterrumpida”.

- Publicidad -

El consulto indicó que el crecimiento poblacional evolucionó “históricamente impulsado primero por la actividad petrolera y posteriormente por el régimen industrial”.

Actualmente, “cerca del 70% de aquellas personas que ya no están en la ciudad de Río Grande se concentra entre hombres y mujeres desde los 29 a los 34 años”.

En tanto, en Ushuaia, durante un período similar la población creció 1,4%.

Para Pérez Bustos la explicación estaría dada en los cambios en la industria fueguina donde “el 80% de los establecimientos industriales que generan empleo directo en la industria electrónica fueguina tienen asiento en Río Grande” y hubo una retracción del empleo ante la apertura de importaciones, la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

Desde diciembre de 2023 “se perdieron cerca de 14.447 puestos de trabajo registrados formales bajo cualquier tipo de denominación contractual”, mientras que la industria perdió “cerca de entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo directos”.

Esa caída del empleo tiene impacto directo en la economía local porque “disminuye la masa salarial disponible para comercios y servicios. Se han perdido cerca de 600 empleos en el sector comercial en la ciudad en los últimos dos años y medio”.

Pérez Bustos sostuvo que “cuando miramos todos los indicadores, todos dan negativo, no hay uno solo que dé positivo”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)