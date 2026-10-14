Banco del Chubut refinancia deudas de jubilados en 72 cuotas

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(OPI Chubut) – El plan de regularización incluye hasta un año de gracia para el pago de capital en obligaciones por tarjetas de crédito institucionales y saldos en mora contraídos con mutuales y cooperativas financieras.

El Banco del Chubut habilitó una línea de refinanciación de pasivos para jubilados provinciales en Rawson y demás sucursales del territorio, con una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y un plazo máximo de hasta 72 cuotas.

El esquema financiero contempla hasta un año de gracia para amortizar capital. Las condiciones alcanzan a saldos deudores generados por tarjetas de crédito emitidas por la entidad crediticia provincial, préstamos personales propios y compromisos financieros preexistentes con mutuales y cooperativas.

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Requisitos de regularización crediticia en sucursales provinciales

La entidad bancaria estatal unificó los criterios de absorción de mora de la cartera pasiva para equiparar los pasivos bancarios con las deudas contraídas en el sector mutual. Los beneficiarios deben tramitar la evaluación crediticia de modo presencial en la red de filiales para determinar el encuadre técnico de cada cuenta.

El gobernador Ignacio Torres ordenó a los directores del Banco del Chubut la inspección operativa en cada sede territorial para verificar la atención al sector pasivo. Los trámites de reestructuración quedan sujetos a la capacidad de afectación sobre los haberes mensuales y a la acreditación de la deuda ante los mostradores comerciales de la entidad. (Agencia OPI Chubut)