Murió Jorge Locomotora Castro a los 59 años en Morón

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El ex campeón mundial mediano santacruceño sufrió un colapso en un salón de juegos bonaerense mientras la fiscalía aguarda resultados toxicológicos vinculados con un cuadro severo de diabetes.

El ex campeón mundial de boxeo Jorge “Locomotora” Castro falleció durante la madrugada de este miércoles a los 59 años en la localidad bonaerense de Morón. El deportista, oriundo de Caleta Olivia, se descompensó en el interior de un establecimiento de bingo céntrico. El personal médico notificó que el púgil padecía un cuadro crónico de diabetes y que el colapso guardaría relación directa con complicaciones en su administración de insulina.

Las actuaciones judiciales quedaron bajo la instrucción de la UFI n.º 8 de Morón. El cuerpo médico forense no determinó formalmente la causa anatómica del deceso y ordenó las pericias tanatológicas de rigor para descartar factores exógenos. La instrucción penal mantiene las averiguaciones preliminares abiertas hasta tanto se agreguen los análisis histopatológicos al sumario judicial.

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Castro consolidó una de las trayectorias deportivas más prolíficas de la provincia de Santa Cruz con una foja de 144 combates, 130 triunfos, 90 nocauts, 11 caídas y tres empates. Su hito mayor se registró el 12 de agosto de 1994 en Tucumán, noche en la que obtuvo la corona mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo frente a Reggie Johnson.

De la consagración en Monterrey a la escena pública nacional

La defensa del cinturón el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey frente a John David Jackson quedó registrada por The Ring Magazine como la pelea del año. Castro derribó tres veces al retador estadounidense durante el noveno asalto luego de recibir un severo castigo en el rostro. La corona la perdió el 19 de diciembre de 1995 en Tokio frente al local Shinji Takehara, antes de su retiro formal consumado el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata con nocaut técnico sobre José Luis Herrera.

Tras abandonar el ring, Castro mantuvo notoriedad televisiva mediante intervenciones en certámenes masivos de audiencia en la ciudad de Buenos Aires. El boxeador participó sucesivamente en los formatos de telerrealidad Gran Hermano Famosos en 2007, Showmatch en 2011 y MasterChef Celebrity en 2025. De forma complementaria a su perfil mediático, el caletense sostenía la provisión social de 14 comedores comunitarios y nueve merenderos.

Las autoridades judiciales de Morón aguardan la entrega formal de la autopsia para ordenar el traslado de los restos hacia dependencias periciales complementarias. (Agencia OPI Santa Cruz)