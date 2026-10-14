OSEF auditará las internaciones domiciliarias

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(OPI TdF) – El directorio de la obra social provincial dispuso inspecciones sorpresivas y cruzamiento de datos tras detectar empresas privadas que facturan doce horas de cuidadores y prestan coberturas reducidas de cuatro a seis horas.

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) implementará un esquema de inspecciones sobre los servicios de internación domiciliaria contratados en Tierra del Fuego, con el propósito de fiscalizar las prestaciones que reciben los afiliados y verificar el cumplimiento efectivo de los contratos liquidados a firmas privadas.

El presidente de la entidad, Gustavo García, resolvió el inicio de los controles durante una reunión de directorio que integraron el vicepresidente Jorge Giménez, la directora por los activos Adriana Soria y el director por el sector pasivo Horacio Gallegos. La conducción institucional fundamentó la medida en la necesidad de “fortalecer los mecanismos de control y mejorar la calidad de las prestaciones, a partir de las falencias detectadas en las auditorías realizadas por el directorio”.

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Las inspecciones abarcarán “auditorías sorpresivas para verificar el cumplimiento de las prestaciones abonadas por la institución. También se avanzará en un esquema de auditorías compartidas, mediante un trabajo coordinado que permita contrastar las observaciones de los afiliados con las condiciones reales en las que se prestan los servicios”.

García sostuvo que “el objetivo principal es asegurar que los afiliados reciban la prestación que les corresponde. El camino para lograrlo es el consenso, el trabajo coordinado y el fortalecimiento continuo de los servicios”.

La fiscalización apuntará de forma directa a la discrepancia entre la facturación cancelada por el organismo provincial y la permanencia real de los trabajadores asistenciales en los domicilios particulares. Al respecto, el titular de la obra social remarcó: “Los prestadores privados son socios estratégicos, pero hay un límite, primero siempre está el afiliado”.

García advirtió además sobre las irregularidades detectadas en las cargas horarias: “Las empresas van a tener que readecuar sus sistemas y si la obra social le paga 12 horas de cuidador domiciliario, 12 horas va a tener que estar el cuidador domiciliario dentro de la casa y no seis o cuatro”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)