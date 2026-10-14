Puerto Madryn registra cinco ballenas muertas en 48 horas

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(OPI Chubut) -Especialistas biológicos recolectan muestras tisulares e hidrológicas en el Golfo Nuevo y Golfo San José para determinar si una patología bacteriana sistémica impulsa un ciclo de mortandad superior al máximo documentado en 2012.

El Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral activó los protocolos de recolección y análisis de muestras en Puerto Madryn, tras constatar la aparición de cinco ejemplares muertos en un lapso inferior a 48 horas.

El último reporte documentó un cetáceo sin vida sobre la línea costera a la altura de las calles Roca y 9 de Julio. Este hallazgo se sumó a las intervenciones realizadas previamente en Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná y la franja ubicada entre la sede de Prefectura Naval y las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud.

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Protocolos de muestreo biológico en el Golfo Nuevo

Los relevamientos preliminares alertaron que la temporada actual podría sobrepasar los registros de 2012, período en el cual se contabilizaron 113 ballenatos muertos en aguas de la jurisdicción, el índice más alto alcanzado hasta la fecha a nivel mundial para la especie.

La Secretaría de Ambiente de Chubut estableció como hipótesis prioritaria la presencia de una bacteria en el medio marino con capacidad de generar afecciones sistémicas directas sobre los ballenatos. La dependencia provincial determinó que los análisis no se limitarán a los tejidos de los ejemplares varados, sino que demandarán mediciones hidrológicas complementarias en aguas de los golfos Nuevo y San José para aislar variables del entorno.

El protocolo oficial instruye a la población a no aproximarse ni tocar especímenes varados, impedir el acceso de animales domésticos y reportar cualquier caso ante la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y la Secretaría de Ambiente de Chubut mediante la línea telefónica 280-4670760. (Agencia OPI Chubut)