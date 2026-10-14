Vidal defendió la venta de tierras en Península de Magallanes

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Durante el aniversario de El Chaltén, el gobernador defendió el decreto provincial que habilita operaciones inmobiliarias entre particulares en Península de Magallanes y apuntó contra maniobras de tierras del kirchnerismo.

El gobernador Claudio Vidal respaldó la validez del decreto del Poder Ejecutivo provincial que exceptúa la venta de tierras en la Península de Magallanes, área contigua al Parque Nacional Los Glaciares. El mandatario afirmó ante la prensa que la transacción corresponde de forma exclusiva a una operatoria entre privados y que el Estado provincial no participa como parte vendedora del predio.

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de los actos oficiales por el 41° aniversario de El Chaltén. En ese escenario, Vidal sostuvo que el expediente administrativo tuvo origen durante la gestión de gobierno precedente y remarcó que la intervención de su administración se limitó a exigir que el proyecto de obra cumpla de manera estricta los parámetros fijados por el Plan de Manejo de la Península de Magallanes.

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El mandatario provincial ratificó que el área alcanzada por la disposición no pierde su condición de territorio argentino e insistió en que las cláusulas gubernamentales mejoraron las pautas de preservación ambiental. El instrumento del Ejecutivo no individualizó en los anuncios públicos a los titulares de dominio ni especificó las dimensiones de los lotes alcanzados por la excepción.

Cruces por la administración de tierras fiscales

El titular del Ejecutivo santacruceño vinculó el debate sobre las tierras en la península con el esquema de adjudicación inmobiliaria desarrollado por administraciones anteriores en El Calafate. Según Vidal, exfuncionarios y allegados políticos adquirieron lotes fiscales a valores reducidos para concretar posteriores ventas a cotizaciones millonarias en moneda extranjera.

El gobernador sumó cuestionamientos directos respecto de la concentración territorial en la cuenca del río Santa Cruz, donde señaló que sectores vinculados al poder político se quedaron con 400.000 hectáreas. En esa línea, puntualizó que dichas maniobras incluyeron la adquisición de estancias por parte del empresario Lázaro Báez con antelación a las expropiaciones para las represas hidroeléctricas.

Las actuaciones administrativas y la aplicación del marco normativo sobre las parcelas privadas de Península de Magallanes permanecen bajo la órbita de los organismos de control ambiental de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)