Hallaron muerto a un policía de 22 años en Gan Gan

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(OPI Chubut) – El fallecimiento del efectivo en la dependencia de la meseta eleva a diez los casos registrados dentro de la fuerza provincial durante el año, con actuaciones administrativas en curso.

La Policía de Chubut inició actuaciones administrativas y judiciales tras el hallazgo del cuerpo de un agente de 22 años dentro de la comisaría de Gan Gan, durante el relevo de guardia efectuado un martes por la mañana.

El uniformado, egresado de la Unidad Regional Esquel, cumplía funciones en esa seccional de la meseta central cuando personal de guardia constató el deceso en las instalaciones oficiales. Las circunstancias del hecho permanecen bajo sumario interno para determinar la mecánica del episodio.

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Con este hecho, la fuerza provincial contabiliza una decena de episodios de autoeliminación entre sus filas en el transcurso de 2026. La reiteración de casos encendió alertas en la cúpula policial respecto al estado sanitario de las dotaciones en actividad.

La comisaria Carolina Pauli, subjefa de la Unidad Regional Esquel, confirmó el impacto del suceso en la estructura operativa y reclamó públicamente abordar “las situaciones problemáticas sobre la salud mental” que atraviesan los efectivos. La causa quedó radicada en la jurisdicción correspondiente para la realización de las pericias forenses de rigor. (Agencia OPI Chubut)