AREF habilita refinanciación impositiva en 60 meses

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(OPI TdF) – La medida alcanza a obligaciones en discusión judicial y excluye a procesados por delitos tributarios. El instrumento administrativo busca contener los niveles de morosidad registrados en los sectores productivos y comerciales ante el escenario económico adverso.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) oficializó la implementación de un régimen especial de facilidades de pago orientado a contribuyentes y responsables de la provincia que mantengan obligaciones devengadas y exigibles al 30 de septiembre de 2026.

El mecanismo administrativo estructurado por el ente recaudador habilita la cancelación de los pasivos fiscales en hasta 60 cuotas mensuales consecutivas. La tasa de interés aplicable sobre los saldos variará en función directa de la cantidad de pagos seleccionada por cada responsable impositivo.

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Las directrices operativas del plan quedaron formalizadas mediante la Resolución General 709/2026, firmada el 8 de octubre y publicada el martes 13 de octubre en el Boletín Oficial de Tierra del Fuego. El instrumento fiscal responde a los niveles de morosidad actual y a la necesidad de viabilizar la cancelación de deudas ante la situación económica que atraviesan los segmentos industriales, comerciales y de servicios de la jurisdicción.

El perímetro normativo comprende toda deuda tributaria y accesoria cuya recaudación, percepción o fiscalización opere bajo la órbita de la dependencia provincial. El esquema admite la inclusión de obligaciones bajo ejecución fiscal, sin importar la instancia procedimental, así como aquellos pasivos sometidos a discusión administrativa o judicial.

La refinanciación abarca adicionalmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos destinado al Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS) y al Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional (FoFiSP). También ingresan las deudas de los agentes de retención y percepción por importes retenidos o percibidos y no ingresados al fisco.

El texto oficial incorpora a las obligaciones verificadas en procesos universales, tales como sucesiones y quiebras. De igual modo, habilita la regularización para contribuyentes del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y planes previos de pago que hayan caducado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)