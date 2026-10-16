La policía confirmó la muerte de un peatón sobre la ruta 3

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(OPI TdF) – Un colectivo de transporte de personal embistió a un hombre en cercanías del santuario del Gauchito Gil a la altura del chorrillo La Misión. La policía provincial investiga la dinámica del siniestro.

Un colectivo afectado al servicio de transporte de personal embistió y provocó la muerte de Benedicto Eduardo Carrasco Suloaga, de 39 años, sobre la traza de la Ruta Nacional N° 3. El siniestro vial ocurrió al norte de la ciudad, en el sector del chorrillo La Misión, según confirmó la policía provincial en su reporte oficial.

A las 5.40 horas de un jueves, la unidad de marca Mercedes-Benz guiada por Leopoldo Hinojosa, de 46 años, arrolló al peatón sobre la calzada. El chofer cumplía tareas para el servicio de traslado de personal cuando impactó a la víctima en ese tramo de la traza nacional fueguina.

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Carrasco Suloaga vivía en situación de calle en el sector del santuario del Gauchito Gil, en las inmediaciones del punto donde ocurrió el hecho en Río Grande. La fuerza de seguridad provincial constató el deceso de la víctima a causa de las lesiones provocadas por el impacto contra el ómnibus. (Agencia OPI Tierra del Fuego)